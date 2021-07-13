Video Yaşam Adana'da Türk bayrağına skandal saldırı! Kopartıp çöpe atan kadın kamerada

Adana'da Türk bayrağına skandal saldırı! Kopartıp çöpe atan kadın kamerada

Adana'da Türk bayrağına skandal saldırı! Kopartıp çöpe atan kadın kamerada
13.07.2021 | 08:57

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Son dakika haberleri.... Adana'da bir kadın, av malzemeleri satan iş yerinde asılı Türk bayrağını asılarak indirdi ve çöp kovasına attı. Bu anlar bayrağın asılı olduğu iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansırken, polisin eşkalini ve kimliğini belirlediği kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Adana Merkez Seyhan ilçesindeki bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk bayrağı, bir kadın tarafından bağlı olduğu yerden koparılıp, çöp kovasına atıldı. Bayrağın asılı olduğu iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin, sosyal medyada paylaşılması büyük tepki topladı. Emniyet güçlerini harekete geçiren olayda, eşkali ve kimliği belirlenen şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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