Video Yaşam İşte şanlı Türk Polisi... Suç ve suçlulara gözdağı verdiler... | Video
İşte şanlı Türk Polisi... Suç ve suçlulara gözdağı verdiler... | Video

İşte şanlı Türk Polisi... Suç ve suçlulara gözdağı verdiler... | Video

10.04.2022 | 13:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İşte şanlı Türk Polisi... Suç ve suçlulara gözdağı verdiler... | Video 03:46
İşte şanlı Türk Polisi... Suç ve suçlulara gözdağı verdiler... | Video 10.04.2022 | 13:28
Kuzenlerin ’müzikçalar’ kavgası cinayetle bitti! | Video 02:41
Kuzenlerin 'müzikçalar' kavgası cinayetle bitti! | Video 10.04.2022 | 12:55
Ankara’daki Yahudi Mahallesi’nde bulunan gizemli mezar esrarını koruyor | Video 04:08
Ankara'daki Yahudi Mahallesi’nde bulunan gizemli mezar esrarını koruyor | Video 10.04.2022 | 13:05
Hakkari’de dere taştı; ova ve evler su altında kaldı | Video 02:21
Hakkari'de dere taştı; ova ve evler su altında kaldı | Video 10.04.2022 | 11:17
Adana’da 2 bin 295 litre sahte içki ele geçirildi | Video 01:50
Adana'da 2 bin 295 litre sahte içki ele geçirildi | Video 10.04.2022 | 10:49
Devasa büyüklükteki kayanın göbeğinden akan şelale, heybeti ve güzelliğiyle ilgi odağı oldu | Video 04:11
Devasa büyüklükteki kayanın göbeğinden akan şelale, heybeti ve güzelliğiyle ilgi odağı oldu | Video 10.04.2022 | 10:49
Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor! Tam 400 bin TL | Video 02:20
Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor! Tam 400 bin TL | Video 10.04.2022 | 10:49
Anne ve bebeğine dehşeti yaşatan trafik magandasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:20
Anne ve bebeğine dehşeti yaşatan trafik magandasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.04.2022 | 10:29
Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu böyle düşürdü | Video 00:34
Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu böyle düşürdü | Video 10.04.2022 | 10:18
Sahur vaktinde geldiği marketten muz kasasını çalıp yoluna devam etti | Video 02:31
Sahur vaktinde geldiği marketten muz kasasını çalıp yoluna devam etti | Video 10.04.2022 | 09:59
Arnavutköy’de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 02:54
Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 10.04.2022 | 09:51
Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 01:09
Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 10.04.2022 | 09:36
Sıkıştırılan otomobil refüjü aşıp ağaca çarptı: 2 yaralı | Video 01:48
Sıkıştırılan otomobil refüjü aşıp ağaca çarptı: 2 yaralı | Video 10.04.2022 | 09:31
Kartal’da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 01:43
Kartal'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 10.04.2022 | 09:31
İki grup arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 00:55
İki grup arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 10.04.2022 | 08:41
Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırıp aynasını kıran maganda kamerada | Video 00:49
Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırıp aynasını kıran maganda kamerada | Video 10.04.2022 | 08:41
Kartal’da yangın paniği: Çatı katı alevlere teslim oldu | Video 02:20
Kartal'da yangın paniği: Çatı katı alevlere teslim oldu | Video 10.04.2022 | 08:41
Malatya’daki 5.2’lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:18
Malatya’daki 5.2’lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.04.2022 | 22:27
İstanbul Bahçelievler’deki yıkımda yan binanın duvarsız olduğu ortaya çıktı | Video 02:28
İstanbul Bahçelievler'deki yıkımda yan binanın duvarsız olduğu ortaya çıktı | Video 09.04.2022 | 20:58
Antrenman uçuşu yapan paraşütçü, kız arkadaşıyla birlikte denize düştü | Video 03:11
Antrenman uçuşu yapan paraşütçü, kız arkadaşıyla birlikte denize düştü | Video 09.04.2022 | 20:09

İstanbul Emniyeti; 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi’nde “Geçiş Töreni” yaptı. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Motosikletli Yunus Timleri başta olmak üzere bütün birimlerle gerçekleştirilen törende hem Türk Polis Teşkilatı’nın 177. Kuruluş Yıldönümü kutlandı hem de suç ve suçlulara karşı gözdağı verildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bugün 10 Nisan Polis Bayramı... Türk Polis Teşkilatı, 177. Kuruluş Yıldönümü'nü kutluyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; Vatan Caddesi'nde bir "Geçiş Töreni" yaptı. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve emniyet müdürü yardımcıları katıldı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Havacılık Şube, Atlı Polisler ve Motosikletli Yunus Timleri başta olmak üzere bütün birimlerle gerçekleştirilen törende hem Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş Yıldönümü kutlandı hem de suç ve suçlulara karşı gözdağı verildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün Motosikletli Yunus Timleri özel bir gösteri yaptı. Törende polis helikopterleri, araçları ve zırhlı araçlar da geçiş yaptı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA