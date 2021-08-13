Video Yaşam Kastamonu'da sel felaketinde aracının üzerinde sürüklenen adam SABAH'a konuştu! '15-20 metre suyun altında...'

Kastamonu'da sel felaketinde aracının üzerinde sürüklenen adam SABAH'a konuştu! '15-20 metre suyun altında...'

Kastamonu'da sel felaketinde aracının üzerinde sürüklenen adam SABAH'a konuştu! '15-20 metre suyun altında...'
13.08.2021 | 16:22

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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kuvvetli yağış ve arkasından gelen selin ardından Ezine Çayının taşmasıyla kent merkezi ve ilçeye bağlı mahalleler su altında kaldı. Yılmaz Ersevenli de, selden arabasını kurtarmak isterken suya kapıldı ve boğulmaktan son anda kurtuldu. Ersevenli, o anları anlattı, “15-20 metre falan suyun altında kalarak sürüklendim, boğulma tehlikesi yaşadım” dedi.

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11 Ağustos günü akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle birçok ilçede sel baskınları meydana geldi. İlçe merkezindeki Ezine çayının taşmasıyla bazı köyler su altında kalırken, sel suları kent merkezini kapladı. Kastamonu'daki sel felaketinde 25 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişide evlerinde mahsur kaldı. Yaşanan felaketten dolayı çayın taşması sonucu 5'in üzerinde bina ağır hasar görürken, bu binalardan bir tanesi tamamen yıkıldı. Yıkılan ve hasar gören binalarda arama – kurtarma çalışmaları sürerken, sel suları ile dolan ilçe merkezi ve köylerdeki kayıp, mahsur kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.


"ARABAMI KURTARAYIM DERKEN CANIMDAN OLUYORDUM"
Arabasını kurtarmak için neredeyse canından olduğunu söyleyen Ersevenli, "Arabamı kurtarayım derken canımdan neredeyse oluyordum. Arabanın kapısını açtım, o anda çok fazla sel geldi. Bir daha da arabanın kapısını örtemedim. Arabanın içine bindim, araba hareket etmeye başladı. Daha sonra dışarı çıktım, arabaya tutunarak kenara geldim" dedi.


"15-20 METRE FALAN SUYUN ALTINDA KALARAK SÜRÜKLENDİM, BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞADIM"
Binanın korkuluklarına tutunduğunu ve orada da duramadığını belirten Ersevenli, "Sel beni binanın alt kısmına doğru götürdü. 15-20 metre falan suyun altında kalarak sürüklendim, boğulma tehlikesi yaşadım. Son anda binanın önünden çıktım, sel yukarı taraftan ağaçları getirdi. Başka bir binanın giriş katına çıktım" ifadelerini kullandı.

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