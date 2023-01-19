Video Yaşam Kendisi ile tartışan yolculara küsen şoförün tepkisi, kahkahaya boğdu! İşte o anlar... | Video
Kendisi ile tartışan yolculara küsen şoförün tepkisi, kahkahaya boğdu! İşte o anlar... | Video

Kendisi ile tartışan yolculara küsen şoförün tepkisi, kahkahaya boğdu! İşte o anlar... | Video

19.01.2023 | 15:25

Antalya’da şoför ile yolcular arasında ön kapıdan inme konusunda yaşanan tartışmada halk otobüsü şoförü yolculara küserek kontak kapatıp araçtan indi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken, şoför Raci Altunay, “Beni çaresiz bıraktılar çok içerledim , ben uyarıyorum ön kapıdan inmek yasak ,üzerime gelmeyin diye ama üzerime geldiler. İnsanlara bu durumda küsüyorsun. Sen onlara değer veriyorsun, hizmetin karşılığında bazen hakaret alıyoruz. Kimsenin kalbini kırmak istemedim” dedi. Öte yandan bazı sürücülerin yaşanan olay sonrasında kahkaha attığı görüldü. Yine yolcular tarafnıdan ikna edilen şoför otobüse binip yoluna devam etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa İlçesi Yenigün Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Lara-Varsak seferini yapan aracın sürücüsü Raci Altunay, (41) ön kapıdan binerek kapıya yakın bekleyen yolcuları, "Arkadaşlar ön kapıda duruyorsunuz; ama inerken orta ve arka kapıdan ineceksiniz, ona göre kendinizi ayarlayın. Ön kapıdan indiremem" diyerek uyardı. Bu sözlerin ardından şoför ile yolcular arasında orta kapıdan inip binme yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma devam ederken orta kapıda bekleyen bir genç, kapının açılması için şoför ile tartıştı. Kapının açılması ile aşağı inerek ön tarafa gelen genç, "Sabah sabah derdin ne senin? Seni indiririm bak aşağıya" diyerek hakaretlerde bulundu.

YOLCULARA KÜSÜP KONTAK KAPATTI
Bu olayın ardından araç içerisinde bulunan bazı yolcular şoförü haklı bulurken bazıları da inen yolcuyu haklı buldu. Tartışmanın daha da büyümesine içerleyen şoför, aracını durdurarak kontak kapatıp aşağı indi. Bu sırada bazı yolcular ilk defa böyle bir şey yaşadıklarını söyleyerek kahkahaya attı. Ardından yolcular şoförü ikna edip tekrar araca bindirdi. Bir kadın yolcunun ise şoföre sakinleşmesi için şeker verdiği görüldü. Yaşanan anlar ise otobüs içerisinde bulunan araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"BEN DE ARACI PARK ETMEK ZORUNDA KALDIM"
Yaşanılanların ardından konuşan otobüs şoförü Altunay, "20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Dün gece benim işim 01.30'da bitti, sabah da 07'de sefere çıktım. Ben insanlara hizmet veriyorum, karşılığında hakarete uğruyorum. Benim görevim yolcuyu ön kapıdan alarak orta kapıdan indirmektir. Benim başka yapacak çarem kalmadı, ben uyarıyorum üzerime gelmeyin diye ama üzerime geldiler. Ben de aracı park etmek zorunda kaldım. Vatandaşlarımız orta kapıdan binmek istedi, araç doluydu. Bizim en büyük zaafımız şudur; araç dolu iken duraklara uğramasak bu yaşananları yaşamayız. Dolu iken durağa durduğumuz zaman yolcu da inmiyor o zaman bize 'Neden durağa durdun' diyorlar. Alamasak 'Bizi almayacaktın neden durağa durdun' diyorlar. Şoför ne yapsın?" dedi.

"İNSANLARA BU DURUMDA KÜSÜYORSUN"
Hakarete uğramak için bu işi yapmadığını belirten Altunay, "Ben ekmeğimin peşindeyim. İnsanlara bu durumda küsüyorsun. Sen onlara değer veriyorsun, hizmetin karşılığında hakaret alıyoruz. Kimse böyle bir şey istemez. Sık sık böyle durumlar yaşıyoruz. Bizim de sabrımız kalmadı. İnsanlarımız ön kapıdan binerek arkadan inmek istemiyor. Ben ön kapıdan yolcu indirsem ve düşse mahkemeye çıksam suçlu ben olacağım. Hakim bana neden indirdiğimi soracak. Biz ne yapalım? Çile çeken biz oluyoruz. Elbette biz de hata yaparız. Bir değerlendirme olsun artık. Ben kimsenin kalbini kırmak istemedim. Psikolojim kaldırmadı. Neden suçlu benim her şeyde. Araç yoksa benim suçum değil. 15-20 dakika sonra ben aracımı alarak tekrar yolcuları gidecekleri yere götürdüm" sözlerine yer verdi.

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