Konya'da uyuşturucu sevkiyatı yapan 13 kişi gözaltına alındı | Video

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Konya'da piyasaya uyuşturucu süren ve uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen 13 kişi gözaltına alınırken, operasyonlarda 2.4 kilogram eroin ve 505 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Narkotik ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde, merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesinde bir evde ve Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde bir şahsın üzerinde yapılan aramada 505 gram metamfetamin maddesi ve bir miktar eroin, uyuşturucu hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi. Adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheliden 9'u "uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve kullanmak suçlarından" adliyeye sevk edilirken, 4 şüpheli hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak suçundan" adli işlem başlatıldı.