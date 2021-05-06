Lösemili Miray'a hasta yatağında doğum günü sürprizi | Video
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Adana’da polis, lösemi hastası 5 yaşındaki çocuğun doğum gününü hasta yatağında kutladı.
Bir süredir özel hastanede lösemi tedavisi gören Miray Uğurlu 5. yaş gününü çok sevdiği polislerin kutlamasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, pasta yaptırıp hediye alarak hastaneye gitti. Polis pastayla birlikte Miray'ın odasına girip onun 5. yaşını kutladı. Karşısında polisleri gören Uğurlu büyük sevinç yaşarken mumları üfleyerek 5. yaşına girdi. Polisleri çok sevdiğini söyleyen Miray, doğum gününü kutladıkları için polislere teşekkür etti. Polis, Miray Uğurlu'yu çocuk polis kimlik kartı ve doğum günü hediyesi verdi.