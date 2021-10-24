Video Yaşam Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü...
Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü...

Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü...

24.10.2021 | 12:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Siverek’te feci kazada: 3’ü kardeş 4 çocuk hayatını kaybetti 01:45
Siverek’te feci kazada: 3’ü kardeş 4 çocuk hayatını kaybetti 24.10.2021 | 12:41
Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü... 00:43
Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü... 24.10.2021 | 12:41
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı 00:58
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı 24.10.2021 | 12:05
Deve kuşu yumurtası mezata çıktı, almak için kıyasıya yarıştılar 04:25
Deve kuşu yumurtası mezata çıktı, almak için kıyasıya yarıştılar 24.10.2021 | 11:56
Kızkalesi’nde sonbaharda deniz keyfi 03:18
Kızkalesi’nde sonbaharda deniz keyfi 24.10.2021 | 11:52
Dünya paraşütçüleri Ölüdeniz’de buluştu | Video 00:17
Dünya paraşütçüleri Ölüdeniz'de buluştu | Video 24.10.2021 | 11:50
Çaldıkları motorla gezerken yakalandılar: Depolarından 4 çalıntı motor daha çıktı | Video 02:23
Çaldıkları motorla gezerken yakalandılar: Depolarından 4 çalıntı motor daha çıktı | Video 24.10.2021 | 11:41
Diş ağrısını geçirmek için üst üste ağrı kesici içen genç, evinde baygın bulundu 00:43
Diş ağrısını geçirmek için üst üste ağrı kesici içen genç, evinde baygın bulundu 24.10.2021 | 11:32
Gönüllü Turizm Elçisi Berna Ayata Kapadokya’yı Brezilya’ya tanıtmak için poz verdi | Video 03:57
Gönüllü Turizm Elçisi Berna Ayata Kapadokya'yı Brezilya'ya tanıtmak için poz verdi | Video 24.10.2021 | 11:31
Park halindeki araç içinden teknolojik aygıtları çalan şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 00:48
Park halindeki araç içinden teknolojik aygıtları çalan şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 24.10.2021 | 11:31
Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği mest etti | Video 03:33
Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği mest etti | Video 24.10.2021 | 11:31
Ürdün’de Amman’ın en büyük çarşısında korkutan yangın | Video 02:05
Ürdün'de Amman’ın en büyük çarşısında korkutan yangın | Video 24.10.2021 | 11:31
Müsilaj etkisi azalınca batık şehre dalışlar arttı 05:49
Müsilaj etkisi azalınca batık şehre dalışlar arttı 24.10.2021 | 10:48
Feci kazada bir aile yok oldu: Geride kazadan 2 saat önce çekilen görüntüler kaldı | Video 02:50
Feci kazada bir aile yok oldu: Geride kazadan 2 saat önce çekilen görüntüler kaldı | Video 24.10.2021 | 11:05
Jandarma Mobil Harekat Merkezi her türlü göreve hazır 01:48
Jandarma Mobil Harekat Merkezi her türlü göreve hazır 24.10.2021 | 11:06
Şişli’de otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı 00:52
Şişli'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı 24.10.2021 | 10:38
Sarıyer’de vatandaşlar tedirgin: Mahalleyi akrepler ve fareler bastı | Video 03:19
Sarıyer’de vatandaşlar tedirgin: Mahalleyi akrepler ve fareler bastı | Video 24.10.2021 | 10:25
Müşteri gibi girip 30 bin liralık telefon çaldılar | Video 03:31
Müşteri gibi girip 30 bin liralık telefon çaldılar | Video 24.10.2021 | 10:25
Müşteri gibi girip 30 bin liralık telefon çaldılar...O anlar kamerada 03:31
Müşteri gibi girip 30 bin liralık telefon çaldılar...O anlar kamerada 24.10.2021 | 10:12
Gasp amacıyla kuyumcuya girdiler, Ne oluyor ya diyen çalışanı vurdular | Video 00:50
Gasp amacıyla kuyumcuya girdiler, "Ne oluyor ya" diyen çalışanı vurdular | Video 24.10.2021 | 10:25

Bursa'da bir markette müşterinin çarpması sonucu yere düşen yangı tüpünün emniyet kilidi açıldı. Market toz bulutuyla kaplandı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe mahallesinde bulunan A-101 şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market alışverişi için markete gelen bir müşteri, raflara baktığı sırada duvarda asılı olan yangın tüpüne çarptı. Yere düşen yangın tüpünün emniyet kilidi açılınca dolu olan yangın tüpünün içindeki kimyasal toz marketi dumana boğdu. Market içinde alışveriş yapan diğer müşteriler panikle kendini dışarı attı.
Bu garip anlar ise marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA