Video Yaşam Merhum Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13’üncü yılında kabri başında anıldı | Video
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13’üncü yılında kabri başında anıldı | Video

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13’üncü yılında kabri başında anıldı | Video

25.03.2022 | 13:52

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 13’üncü seneidevriyesinde kabri başında anıldı.

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Kahramanmaraş'ın Göksu ilçesinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu ve ilk Genel Başkan'ı Muhsin Yazıcıoğlu, kabri başında sevenleri tarafından Ankara'da Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Vefatının 13'üncü yılında da Muhsin Yazıcıoğlu'nu yalnız bırakmayan sevenleri Türkiye'nin dört bir yanından Yazıcıoğlu'nun kabrine akın etti. Sevenleri Yazıcıoğlu'nun kabri başında duygu dolu anlar yaşadı.

"BEN ŞU AN ONUN (MUHSİN YAZICIOĞU) İÇİN BİR YERLERE GELMEK İSTİYORUM"
Sivas'tan gelen Batuhan Türkoğlu Yazıcıoğlu ile hemşeri olduğunu ve onun gibi birisi olmak istediğini belirterek, "Biz orada yaşıyoruz, oranın toprağı olarak babalarımızdan, dedelerimizden, büyüklerimizden duyduğumuz kadar ve bizim de araştırmalarımızda kitaplarda okuduğumuz gibi; vatan aşığı, İslam aşığı, dünya ve ahiretini bir arada tutan muhteşem bir insandı. Mesela herkesin bir hedefi olur ya ben şu an onun için bir yerlere gelmek istiyorum. Allah bizi de onun gibilerden eylesin" ifadelerini kullandı.

"BİZ ONDAN RAZIYDIK, İNŞALLAH RABBİM'DE ONDAN RAZIDIR"
Geçmiş yıllarda Yazıcıoğlu ile birlikte çalışmalar yapan Mahmut Ciritci ise adaletin temenni etmesi gerektiğine dikkati çekerek "Muhsin Başkan teşkilatı kurduğundan beri yanındayız. Biz ondan razıydık, inşallah Rabbim'de ondan razıdır. Muhsin Başkan'ı kelimelerle ifade etmek çok zor; yaşanmışlıklarımız var, şehadete ermesiyle birlikte arzularımız var" diye konuştu.

"13 SENEDİR İÇİMİZE AĞLIYORUZ"
Muhsin Yazıcıoğlu'nu anmak için her yıl kabri başına geldiğini aktaran Mukaddes Demirci ise "Biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasını yürütmek için buradayız. Yazıcıoğlu'nun 13'üncü seneidevriyesini burada anıyoruz ve içimiz hüzünlü, içimiz kan ağlıyor. Bu suikastın bir an önce açıklığa kavuşmasını, sebep olanların ve katillerinin bir an önce cezasını bulmasını istiyoruz. Devletimizden elzemle bu durumun sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Biz burada dava arkadaşlarımızla 13 senedir toplanıyor ve 13 senedir içimize ağlıyoruz" dedi.

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