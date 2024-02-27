Mersin'de MİT ve jandarmadan PKK operasyonu: 2 terörist yakalandı | Video
Mersin'de MİT ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonda biri bölücü terör örgütünün sözde patlayıcı madde biriminde faaliyet gösteren 2 terörist yakalandı.
Yakalanan teröristler İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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