Moda Tasarımcısı Tuğba Atasoy'dan ses getiren koleksiyon: Kıyafette geri dönüşüm mümkün mü? Herkes moda tasarımcısı olabilir mi?

Ünü Türkiye sınırlarını aşan Fashion Week İstanbul'un üçüncü gününde; Moda Tasarımcısı Tuğba Atasoy, ses getiren kolleksiyonu ile akıllarda iz bıraktı! atv'de Hilal Özdemir'in konuğu olan Moda Tasarımcısı Tuğba Atasoy, 2022'nin ve geleceğin moda trendleri, tekstilde geri dönüşüm ve iyi giyinmenin püf noktaları hakkında önemli bilgiler verdi...