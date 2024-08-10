Motosikletli yaralama şüphelilerinden 1'i tutuklandı | Video 10.08.2024 | 12:46 İzmir'de, 2 motosikletlinin evinin önünde bekleyip tabancayla ateş ettiği Y.S.'nin (40) yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan, husumetli olduğu şüphelilerden Ş.K. (41) tutuklandı, M.K. (45) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 22 Haziran'da, saat 16.00 sıralarında, Buca ilçesi Buca Koop Mahallesi'nde meydana geldi. Çeşitli suçlardan sabıkası olan Y.S., evinin önünde motosikletteki 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 ayrı yerinden yaralanan Y.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, motosikletteki şüphelilerin Ş.K. ve M.K. olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli için de gözaltı kararı verdi. Polis, önceki gün belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ş.K. ve M.K. gözaltına alınırken, diğer 3 şüphelinin arandığı bildirildi. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ş.K. tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Ş.K.ve M.K.'nin husumetli oldukları Y.S.'nin evinin önüne motosikletle geldiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.