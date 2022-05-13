Müge Anlı gündeme getirdi, altından dolandırıcılık şebekesi çıktı! 1.5 milyonluk vurgunda flaş gelişme

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen 'sahte gelin' vakasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İki kez dolandırılan ve sahte gelinlere 100 bin lirasını kaptıran 26 yaşındaki Halil Kurt'un Müge Anlı'ya katılmasının ardından birçok şehirden mağdurlar ortaya çıktı. Halil Kurt'un ardından yayına katılan Yaşar Kaya ve Mehmet Sak da dolandırıldığını açıkladıktan sonra bu üç isim suç duyurusunda bulundu. Müge Anlı'da gündeme gelen ve Türkiye'nin konuştuğu olayın ardından polis ekipleri düğmeye bastı. 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi. Dolandırıcı kadınlardan birinin adliyeye sevk edilirken söylediği sözler ise adet şoke etti.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen 'sahte gelin' vakasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İki kez dolandırılan ve sahte gelinlere 100 bin lirasını kaptıran 26 yaşındaki Halil Kurt'un Müge Anlı'ya katılmasının ardından birçok şehirden mağdurlar ortaya çıktı. Halil Kurt'un ardından yayına katılan Yaşar Kaya ve Mehmet Sak da dolandırıldığını açıkladıktan sonra bu üç isim suç duyurusunda bulundu. Müge Anlı'da gündeme gelen ve Türkiye'nin konuştuğu olayın ardından polis ekipleri düğmeye bastı. 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi. Dolandırıcı kadınlardan birinin adliyeye sevk edilirken söylediği sözler ise adet şoke etti.