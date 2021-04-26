Video Yaşam Müge Anlı'da son dakika: Müge Anlı'dan flaş 'Rahmi Özkan' açıklaması! "Arkadaşlar onları cezalandırın"

Müge Anlı'da son dakika: Müge Anlı'dan flaş 'Rahmi Özkan' açıklaması! "Arkadaşlar onları cezalandırın"

Müge Anlı'da son dakika: Müge Anlı'dan flaş 'Rahmi Özkan' açıklaması!
26.04.2021 | 10:10

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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; Müge Anlı'dan Rahmi Özkan ile iligili yapılan skandal haberlerle ilgili sert tepki "Arkadaşlar onları cezalandırın"

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