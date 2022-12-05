Müge Anlı'ya damga vuran Nihat Şansal'ın ölümünde kiralık katil pazarlığı! Ölüm siparişinin bilgisini veren isim canlı yayında | Video

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Nahit Şansal cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Nahit Şansal'ın şüpheli ölümünde kızı Sema Baysal'a kiralık katil tutulduğunu söyleyen Alpin Düzgüner, yayının ardından ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne gitti. Savcı karşısına çıkan Alpin Düzgüner, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düzgüner, adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sema Baysal ile yüzleşti. Stüdyoda gergin anlar yaşandı. İşte detaylar...