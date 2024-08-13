Video Yaşam Otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açan şahıs yakalandı | Video
Otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açan şahıs yakalandı | Video

Otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açan şahıs yakalandı | Video

13.08.2024 | 10:06

Bursa'da aracının sunroof camından yarı otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açan şahıs yakalandı. Emniyete getirilen zanlının işlemleri sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şüpheli, otomobili ile seyir halindeyken sunroof camından yarı otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açtı. Polis, o anları sosyal medya hesabından paylaşan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda zanlının 21 suç kaydı bulunan D.A. olduğu tespit edildi. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları çalışmalar neticesinde kısa sürede D.A isimli şahsı yakaladı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

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