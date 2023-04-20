Sağlık personelini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 13 yaralı | Video 20.04.2023 | 10:55 Bitlis'in Ahlat ilçesinde sağlık personelini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 13 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Ovakışla-Bulanık kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve Bulanık'tan Diyarbakır istikametine gitmekte olan sağlık personelini taşıyan minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si çocuk olmak üzere 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.