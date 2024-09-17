Silahlı saldırıyla 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaklaşık 5 gün önce silahlı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin 2 zanlı adliyeye sevk edildi.
Olaydan sonra kaçan 2 kişi, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 Eylül'de Bursa'da yakalandı. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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