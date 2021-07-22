SON DAKİKA: Bartın'da korkutan hortum!
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Son dakika haberleri... Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, denizde meydana gelen hortum, endişe yarattı. Hortum karaya ulaşmadan gözden kayboldu.
Bartın Kurucaşile açıklarında, denizde meydana gelen hortum görenleri korkuttu. Açıkta oluşan hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortum, denizde yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra gözden kayboldu.