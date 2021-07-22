Video Yaşam SON DAKİKA: Bartın'da korkutan hortum!

SON DAKİKA: Bartın'da korkutan hortum!

SON DAKİKA: Bartın'da korkutan hortum!
22.07.2021 | 09:35

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Son dakika haberleri... Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, denizde meydana gelen hortum, endişe yarattı. Hortum karaya ulaşmadan gözden kayboldu.

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Bartın Kurucaşile açıklarında, denizde meydana gelen hortum görenleri korkuttu. Açıkta oluşan hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortum, denizde yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra gözden kayboldu.

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