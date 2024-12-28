Video Yaşam Son Dakika: Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video
Son Dakika: Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video

Son Dakika: Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video

28.12.2024 | 10:57

Son dakika haberi: Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

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