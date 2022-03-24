SON DAKİKA | Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Esra Erol, 24 yıl önce parkta terk edilen engelli kızı buldu! | Video
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Son Dakika: ATV’nin reyting rekortmeni programı ‘Esra Erol’da’, dün Zeynep Ö.’nün engelli kızını henüz 6 yaşındayken terk ettiği konusu ele alındı. Esra Erol’Un programına katılan Zeynep Hanım, 25 Eylül 1998 tarihinde terk ettiği kızını aradığını belirterek ünlü sunucudan yardım istedi. Dün programda anne Zeynep, eşinin sorumsuz bir kişi olduğunu ve çocuğuna bakmakta zorlandığı için parka bıraktığını söyleyerek çok pişman olduğunu belirtti. Bugün ise canlı yayında bir mucize gerçekleşti. Ünlü sunucu Erol, parkte terk edilen engelli Burcu’nun bulunduğunu Zeynep Hanım’a açıkladı. Anne, Erol’un verdiği bu haberi duyar duymaz gözyaşlarına boğuldu. İşte ayrıntılar!