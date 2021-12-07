Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da kocası tarafından silahla rehin alınan kadın 'KADES' uygulamasıyla kurtuldu | Video
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GAZİOSMANPAŞA'da dini nikahlı eşinin rehin aldığı A.G., isimli kadın KADES uygulamasıyla hayatta kaldı. Eve gelen özel harekat polisleri İ.G., isimli kocayı kolundan vurarak etkisiz hale getirdi. O anlar polis kamerasına yansıdı.
Olay, dün sabah saat 07.13 sıralarında Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. A.G. isimli kadın, dini nikâhlı eşi İ.G. ile kavga etmeye başladı. İ.G. elinde silahla eşi A.G.'yı rehin aldı. Bu sırada A.G., telefonundan Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) polis ekiplerine acil yardım çağrısında bulundu. Çağrıyı alan ekipler hemen harekete geçerek adrese ulaştı. Ekipler, evde alıkonulan A.G.'yi kurtardı. Şüpheli İ.G. de silahı kendi başına dayadı ve kendini vuracağını söyledi. Müzakere polislerince ikna edilemeyen İ.G. olay yerinde bulunan özel harekât polislerince düzenlenen operasyon sonucu dirseğinden vurularak etkisiz hale getirildi. Yakalanan şüpheli tedavi için hastaneye kaldırılırken, hakkında da adli işlem başlatıldı. Operasyon anı kameralara yansıdı.