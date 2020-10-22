Video Yaşam Son dakika haberi... İstanbul'da cinsel ilişki vaadi ile eve götürdüğü erkeklere kabus yaşayan kadın kamerada | Video

Son dakika haberi... İstanbul'da cinsel ilişki vaadi ile eve götürdüğü erkeklere kabus yaşayan kadın kamerada | Video

Son dakika haberi... İstanbul'da cinsel ilişki vaadi ile eve götürdüğü erkeklere kabus yaşayan kadın kamerada | Video
22.10.2020 | 10:47

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Son dakika; İstanbul Esenyurt'ta cinsel ilşikiye girme vaadi ile kandırıp kiraladığı eve götürüdüğü erkekleri kameraya alan ve tehditle senet imzalatan biri kadın üç kişilik çetenin görüntüelri ortaya çıktı! Adamın ellerini kelepçeledikten sonra ilişki görüntüleri tehdidi ile boş senedi imzalatan çetenin yöntemi ise film senaryosunu aratmadı.

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Olay, 19 Ekim akşamı Akevler Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, inşaat işçisi H.G. isimli 50 yaşındaki adam, önceden tanıştığı 28 yaşındaki kadın S.A. ile anlaşarak kiraladıkları daireye gitti. Bir süre sonra adamla kadının bulunduğu eve elindeki kuru sıkı tabanca ile giren 2 adam inşaat işçisi H.G.'yi darp ederek ellerini plastik kelepçe ile bağladı. Önceden oda dolabına yerleştirilen cep telefonu kamera kayıtlarıyla H.G.'yi tehdit eden gasp çetesi üyesi 2 adam bin lira parasını aldıktan sonra görüntüleri yayma tehdidi ile H.G.'ye 2 boş senet imzalattı.


Polis operasyon başlattı
Yaşanan olaydan hemen sonra mağdur H.G. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Asayiş Büro Amirliği dedektifleri S.A. ve yanındaki 2 şüpheliyi üzerlerinde gasp ettikleri paradan kalan 700 lira, kuru sıkı tabanca, bıçak ve senetlerle birlikte yakaladı. H.G. ile S.A.'nın görüntüleri de ortaya çıktı. Yakalanan 3 kişi polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çete üyeleri asansörde güvenlik kamerasına yakalandı


Asayiş Büro Dedektifleri olayla ilgili yaptıkları geniş çaplı araştırmada S.A. isimli kadın ile diğer 2 çete üyesinin daha önce asansörde bir arada olduklarına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini de ele geçirdi. Gasp çetenin yöntemi ise film senaryosunu aratmadı.

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