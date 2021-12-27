Son Dakika: Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dehşeti yaşatan bıçaklı saldırgan hakkında mahkeme kararını verdi! | Video
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KADIKÖY-Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı'ya bıçak çekip tehdit ve hakaret eden şüpheli Emrah Y. hakkında yapılan aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüphelinin eylemlerine ilişkin soruşturma devam ederken savcılık, şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebiyle soruşturma dosyasını nöbetçi hakimliğe gönderdi.
Şüpheli Emrah Y.'nin hakimlikteki savunmasında "Yaptığım olaydan pişmanım. Olay karşı tarafın kışkırtmasıyla bu hale gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi. Hakimlik de şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.