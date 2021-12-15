Son Dakika: Kadıköy'de sokağa idrar yapma kavgasında darp edilen müzisyen Okan Duman yaşananları anlattı | Video
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KADIKÖY Moda'da sokağa idrarını yapan kişiyi uyardığı için dövülen Okan Duman, yaşadıklarını anlattı.
Kadıköy Moda'da iddiaya göre, önceki gün dört arkadaştan biri, sokak ortasında pantolonunu indirip bir binanın önüne idrarını yaptı. Bu sırada eşiyle birlikte evine giden müzisyen Okan Duman tepki gösterdi. Uyarıya aldırış etmeyen kişi ve arkadaşları Okan Duman'a saldırdı. Kavgada Duman'ın eşi de darbe aldı. İhbar üzerine olay yerine polis geldi. İki tarafta birbirinden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki taraf da ayrıldı. Ancak savcının sokağa idrarını yaptığı öne sürülen kişi ve arkadaşları hakkında yakalama kararı çıkardığı öğrenildi.