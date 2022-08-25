Video Yaşam Son Dakika: Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 kent için kuvvetli yağış uyarısı | Video
Son Dakika: Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 kent için kuvvetli yağış uyarısı | Video

Son Dakika: Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 kent için kuvvetli yağış uyarısı | Video

25.08.2022 | 09:08

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Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağışların görüleceği tahmin edilirken, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa sureli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. İstanbul dahil 11 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

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