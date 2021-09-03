Video Yaşam SON DAKİKA: Müge Anlı'da tepki çeken skandal aşk! | Şok belge | 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle kaçan genç kız...

SON DAKİKA: Müge Anlı'da tepki çeken skandal aşk! | Şok belge | 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle kaçan genç kız...

SON DAKİKA: Müge Anlı'da tepki çeken skandal aşk! | Şok belge | 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle kaçan genç kız...
03.09.2021 | 10:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Batman’da hareket halindeyken alev alan otomobil yandı 00:50
Batman'da hareket halindeyken alev alan otomobil yandı 03.09.2021 | 11:18
Otobüs duraklarına çarptı! 4’ü ağır 8 yaralı... 00:11
Otobüs duraklarına çarptı! 4’ü ağır 8 yaralı... 03.09.2021 | 12:07
SON DAKİKA: İstanbul Kasımpaşa’da hafif ticari araç durağa daldı! Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı 00:50
SON DAKİKA: İstanbul Kasımpaşa'da hafif ticari araç durağa daldı! Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı 03.09.2021 | 12:02
Avukatın karıştığı kazada 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:32
Avukatın karıştığı kazada 1 ölü, 2 yaralı | Video 03.09.2021 | 11:48
Küçük Ecrin kanseri yendi, günlüğü kitap oldu | Video 07:27
Küçük Ecrin kanseri yendi, günlüğü kitap oldu | Video 03.09.2021 | 11:20
Esra Erol’da büyük yüzleşme: Gamze, 2,5 ay sonra ailesiyle karşı karşıya 02:20
Esra Erol'da büyük yüzleşme: Gamze, 2,5 ay sonra ailesiyle karşı karşıya 03.09.2021 | 11:25
İstanbul Arnavutköy’de hafif ticari aracın kurşun yağmuruna tutulduğu anlar kamerada 04:03
İstanbul Arnavutköy'de hafif ticari aracın kurşun yağmuruna tutulduğu anlar kamerada 03.09.2021 | 10:11
SON DAKİKA: Müge Anlı’da tepki çeken skandal aşk! | Şok belge | 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle kaçan genç kız... 07:06
SON DAKİKA: Müge Anlı'da tepki çeken skandal aşk! | Şok belge | 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle kaçan genç kız... 03.09.2021 | 10:45
Müge Anlı canlı yayın izle: 3 Eylül 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı’da şoke eden skandal aşka tepki... Genç kız ortaokul öğretmeni ile... 07:06
Müge Anlı canlı yayın izle: 3 Eylül 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'da şoke eden skandal aşka tepki... Genç kız ortaokul öğretmeni ile... 03.09.2021 | 10:35
Polisten kaçan 2 kişi araçla servis bekleyen genç kadına böyle çarptı | Video 04:30
Polisten kaçan 2 kişi araçla servis bekleyen genç kadına böyle çarptı | Video 03.09.2021 | 10:28
Arnavutköy’de trafikteki bir araca kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada | Video 04:41
Arnavutköy’de trafikteki bir araca kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada | Video 03.09.2021 | 10:28
Otomobille çarpışan araç evin duvarına çarparak durabildi | Video 01:52
Otomobille çarpışan araç evin duvarına çarparak durabildi | Video 03.09.2021 | 10:28
Tozu dumana kattı! Bursa’da hortum anı kamerada | Video 01:06
Tozu dumana kattı! Bursa'da hortum anı kamerada | Video 03.09.2021 | 10:28
Arıza yapan tekne karaya oturmak üzereyken balıkçılar tarafından kurtarıldı | Video 01:26
Arıza yapan tekne karaya oturmak üzereyken balıkçılar tarafından kurtarıldı | Video 03.09.2021 | 10:28
Samsun’da otobüs tıra çarptı, faciadan dönüldü | Video 01:00
Samsun’da otobüs tıra çarptı, faciadan dönüldü | Video 03.09.2021 | 10:28
İstanbul Fatih’te polis yelekli soygunun yeni görüntüleri ortaya çıktı 05:17
İstanbul Fatih'te polis yelekli soygunun yeni görüntüleri ortaya çıktı 03.09.2021 | 08:53
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu! Tamamı ByLock kullanıcısı | Video 00:51
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu! Tamamı ByLock kullanıcısı | Video 03.09.2021 | 09:56
Bisikletli kapkaççı tutuklandı | Video 00:16
Bisikletli kapkaççı tutuklandı | Video 03.09.2021 | 09:57
Son dakika: İstanbul’da yağmur etkili oluyor 03:42
Son dakika: İstanbul'da yağmur etkili oluyor 03.09.2021 | 08:53
Denizli’de trafo merkezinde yangın... 2 ilçede elektrik kesintisi yaşandı 01:54
Denizli'de trafo merkezinde yangın... 2 ilçede elektrik kesintisi yaşandı 03.09.2021 | 08:53

Müge Anlı canlı yayınından son dakika haberleri... atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 21 yaşındaki Kübra'nın anne ve babasını şoke eden aşk skandalı! İşte Müge Anlı'nın canlı yayında 21 yaşındaki Kübra'nın 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle kaçarak evlendiğini açıkladığı anlarda yaşananlar...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA