SON DAKİKA: Müge Anlı'da tepki çeken skandal aşk! | Şok belge | 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle kaçan genç kız...
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Son dakika: İstanbul'da yağmur etkili oluyor 03.09.2021 | 08:53
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Denizli'de trafo merkezinde yangın... 2 ilçede elektrik kesintisi yaşandı 03.09.2021 | 08:53
Müge Anlı canlı yayınından son dakika haberleri... atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 21 yaşındaki Kübra'nın anne ve babasını şoke eden aşk skandalı! İşte Müge Anlı'nın canlı yayında 21 yaşındaki Kübra'nın 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle kaçarak evlendiğini açıkladığı anlarda yaşananlar...