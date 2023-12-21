Sultangazi'de büfeye 3. kez silahlı saldırı kamerada | Video
SULTANGAZİ'de bir büfeye 4 ay içerisinde 3. kez silahlı ve taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Büfenin sahibi Ramazan Karataş, "İlla burada birinin ölmesi mi gerekiyor" Üçüncü sefer oluyor ama maalesef bir sonuç alınmadı, suçlular mahallede dolaşıyor" dedi.
"BURADA BİRİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR"
Büfenin sahibi Ramazan Karataş, "2-3 ay önce dükkanımıza gece bir silahlı saldırı yapıldı, dükkan kapalıyken. Emniyet geldi, olay yeri inceleme geldi. Karakola gittik ifade verdik. Bir ay sonra bu sefer de aracımı taşladılar ve ayrıca kepenklere dükkanıma zarar verdiler. Üçüncü saldırıda, iki arkadaş oturuyordu. Bunlara, 'Kalkın buradan, gidin buradan' dedikten sonra dükkânımı taradılar. İlla burada birinin ölmesi mi gerekiyor? Üçüncü sefer oluyor ama maalesef bir sonuç alınmadı, suçlular mahallede dolaşıyor. Karakolda bizzat şüphelilerin fotoğrafları gösterildi bana, bunlar mı dendi 'Evet' dedim. Bundan sonra ne diyeceğimi bilmiyorum artık" şeklinde konuştu.
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