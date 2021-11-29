Ünlü manken Ebru Şallı'nın acı günü! Ebru Şallı babasının cenazesinde gözyaşlarına boğuldu! | Video
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Ünlü manken, sunucu Ebru Şallı, babası Şükrü Şallı’yı akciğer kanseri nedeniyle kaybetti. Ebru Şallı’nın babası Şükrü Şallı, 64 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü manken, sunucu Ebru Şallı, babasının cenazesinde gözyaşlarına boğuldu. Kanser tedavisi gören Şükrü Şallı, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Güvercinlik Sudi Özkan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. İşte ayrıntılar!