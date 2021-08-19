Video Yaşam Vatandaşların tepkilerine rağmen İBB Gençlik Parkı'nı yıktı | Video

Vatandaşların tepkilerine rağmen İBB Gençlik Parkı'nı yıktı | Video

Vatandaşların tepkilerine rağmen İBB Gençlik Parkı'nı yıktı | Video
19.08.2021 | 14:43

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan Gençlik Parkı'nı yıktı. Mahkeme kararını beklemeyen İBB'ye tepki gösteren vatandaşlar parkta toplandı.

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