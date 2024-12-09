Video Yaşam Yeşilırmak’ta erkek cesedi bulundu | Video
Yeşilırmak’ta erkek cesedi bulundu | Video

Yeşilırmak’ta erkek cesedi bulundu | Video

09.12.2024 | 10:25

Tokat'ın Turhal ilçesindeki Yeşilırmak’ta Kesikbaş Köprüsü altında su yüzeyinde hareketsiz yatan cesedi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ırmağa girerek cesedi iple bağlayıp kıyıya çıkardı. Şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, cesedin sürüklenerek bölgeye geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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