Yüksekova’daki Dilimli Barajı kısmen dondu | Video
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Dilimli Barajı kısmen dondu.
Dilimli Barajı'nın donmasıyla güzel görüntüler de ortaya çıktı. Vatandaşlar, 2 sene önce faaliyete geçen Dilim Barajı'nın donmuş haliyle fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor. Fotoğraf çekmek için bölgeye geldiğini belirten İslam Geçirgen, "Yüksekova büyük kış süreci yaşıyor ve bir haftadır acayip havalar soğudu. Havaların soğumasıyla Dilimli Barajı kısmen donmuş durumda. Biz de o anları kaçırmamak için o güzel manzaraya karşı fotoğraflar çektik" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:42
03:28
01:43
İzmir merkezli 9 ilde terör operasyonu: 21 gözaltı | Video 27.02.2024 | 09:22
01:55
Yüksekova’daki Dilimli Barajı kısmen dondu | Video 27.02.2024 | 08:56
03:22
00:25
Sahaya girip oyunculara saldıran şahıs yakalandı 26.02.2024 | 23:28
01:20
Parkta cimnastik aletlerine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı 26.02.2024 | 21:44
02:07
2 kişinin öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı 26.02.2024 | 21:44
00:44
Tolga Savacı hayatını kaybetti! 26.02.2024 | 20:43
01:46
00:55
Jandarmadan 'mercek' operasyonu: 6 gözaltı | Video 26.02.2024 | 16:38
03:29
Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı | Video 26.02.2024 | 16:10
02:51
02:02
Alkollü sürücüler zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı | Video 26.02.2024 | 15:53
04:09
01:12
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 26.02.2024 | 15:09
01:53
Şırnak'ta uzun namlulu silahlar ele geçirildi: 67 gözaltı | Video 26.02.2024 | 14:56
01:53
Şırnak'ta uzun namlulu silahlar ele geçirildi: 67 gözaltı | Video 26.02.2024 | 14:17
02:07
4 ilde KAFES-47 operasyonunda 3 tutuklama | Video 26.02.2024 | 14:17
02:54
Çerkezköy’de ‘Pavyon’ operasyonu: 8 gözaltı | Video 26.02.2024 | 14:17