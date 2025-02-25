GOL | Onvo Antalyaspor 1-2 Beşiktaş
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş, Rafa Silva'nın 76. dakikada attığı golle Onvo Antalyaspor karşısında 2-1 öne geçti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
GOL | Sivasspor 0-1 Bodrum FK 25.02.2025 | 17:33
01:04
GOL | Onvo Antalyaspor 1-2 Beşiktaş 25.02.2025 | 16:49
01:16
GOL | Onvo Antalyaspor 1-1 Beşiktaş 25.02.2025 | 16:37
01:30
GOL | Onvo Antalyaspor 0-1 Beşiktaş 25.02.2025 | 15:21
01:14
GOL | Göztepe 1-0 Gaziantep FK 06.02.2025 | 23:40
08:45
Corendon Alanyaspor 4-1 Solwie Energy Fatih Karagümrük (MAÇ ÖZETİ) 06.02.2025 | 21:14
00:57
GOL | Boluspor 1-4 Galatasaray 06.02.2025 | 17:49
01:03
GOL | Boluspor 1-3 Galatasaray 06.02.2025 | 17:42
08:16
Uğur Okulları İstanbulspor 2-0 Kasımpaşa (MAÇ ÖZETİ) 06.02.2025 | 17:20
01:02
GOL | Boluspor 1-2 Galatasaray 06.02.2025 | 17:01
00:59
GOL | Boluspor 1-1 Galatasaray 06.02.2025 | 16:29
01:00
GOL | İstanbulspor 1-0 Kasımpaşa 06.02.2025 | 14:22
05:01
Çaykur Rizespor 2-1 MKE Ankaragücü (MAÇ ÖZETİ) 05.02.2025 | 22:50
03:01
Fenerbahçe'de Diego Carlos şoku! 05.02.2025 | 22:42
00:55
GOL | Fenerbahçe 5-0 Erzurumspor FK 05.02.2025 | 22:30
00:50
GOL | Fenerbahçe 4-0 Erzurumspor FK 05.02.2025 | 22:24
01:55
GOL | Fenerbahçe 3-0 Erzurumspor FK 05.02.2025 | 22:24
02:02
GOL | Fenerbahçe 2-0 Erzurumspor FK 05.02.2025 | 22:15
01:19
F.Bahçe'den penaltı itirazı! 05.02.2025 | 21:14
07:41
Sipay Bodrum FK 3-1 Onvo Antalyaspor (MAÇ ÖZETİ) 05.02.2025 | 18:29