Video Türkiye Kupası GOL | Sincan Belediyesi Ankaraspor 1-1 Eskişehirspor
02.09.2025 | 18:30

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Sincan Belediyesi Ankaraspor, 84. dakikada Talha Özler'in kendi kalesine attığı golle Eskişehirspor karşısında skoru 1-1'e getirdi.

