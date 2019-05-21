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ABD'de bir ilk yaşandı! Müslüman vekiller, Kongre'de iftar verdi

Amerikan Kongresi'nde ilk kez iftar verildi. Temsilciler Meclisi'nin Müslüman üyesi İlhan Omar'ın organize ettiği davet, Amerikan Kongresi'nde düzenlenen ilk iftar programı olarak tarihe geçti.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Müslüman üyeleri İlhan Omar, Andre Korsin ve Raşida Talib Kongre'de iftar verdi. Yemek, Amerikan Kongresi'nde düzenlenen ilk iftar programı olarak tarihe geçti.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Kongre'deki iftar programına, bir çok Temsilciler Meclisi üyesinin yanı sıra, çok sayıda Kongre çalışanı da katıldı. Diğer yandan Trump tarafından defalarca kez hedef gösterilen Minnesota eyaleti demokrat vekili Müslüman İlhan Omar'a destek her geçen gün artıyor.

OMAR'A DESTEK PANKARTLARI

Son olarak Müslüman, Hristiyan ve Ultra-Ortodoks Yahudi toplumu üyeleri, New York'ta Times Meydanı'nda toplandı. İlhan Omar'a destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, "İslamofobiye sıfır tolerans" , "ilhan omar'ı destekliyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

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ABD'de bir ilk yaşandı! Müslüman vekiller, Kongre'de iftar verdi
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