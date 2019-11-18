Fransız kadın, yüzlerce terör örgütü PKK seviciyi rezil etti

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, örgüt paçavralarıyla Fransa'da Türkiye'yi protesto ederken, terör yandaşlarını şoke eden bir olay yaşandı. Bir Fransız kadın terör örgütü yandaşlarının yanına yaklaşarak "PKK teröristtir" deyip daha sonra "Ne mutlu Türküm diyene" diye bağırdı.

Fransa'nın Toulouse kentinde, PKK'nın terör örgütü olduğunu söyleyen Morgane isimli Fransız kadın, PKK yandaşlarının saldırısına uğradı. Fransız kadın terör örgütü yandaşlarının yanına yaklaşarak 'PKK teröristir' deyip daha sonra 'Ne mutlu Türküm diyene' diye bağırdı. Kadını kurtarmaya çalışan iki kişi, terör örgütü yandaşları tarafından darp edildi. Olaylar sonrasında Fransız polisi yine şaşırtmadı ve terör yandaşlarına müdahalede bulunmadı.