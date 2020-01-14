Web TV Dünya Libya'yı karıştıran darbeci Hafter masayı terk etti!

Libya'yı karıştıran darbeci Hafter masayı terk etti!

14.01.2020 | 10:09

Darbeci General Halife Hafter'in, Türkiye ve Rusya'nın aracılık ettiği ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldığı açıklandı.

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