Libya'yı karıştıran darbeci Hafter masayı terk etti!
Darbeci General Halife Hafter'in, Türkiye ve Rusya'nın aracılık ettiği ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldığı açıklandı.
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