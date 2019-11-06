Rus uçakları Halep ve İdlib yakınlarındaki köyleri bombaladı
Rus savaş uçakları, Halep ve İdlib yakınlarındaki köylere hava saldırısı düzenledi. Yerel medya, Rusya'nın bugün en az 34 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Rus savaş uçakları, Halep'in batısındaki Sahharah ve İdlib'in batısındaki Cisr eş Şuğur kasabası ve köylerindeki Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) mevzilerine hava saldırısı düzenledi. Yerel medya, Rusya'nın sadece bugün en az 34 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Hava saldırılarının, Tahtaya, Şeyh Mustafa, Kafar Sijnah, Bsida, al-Naqir, Rakaya, Jabbala, Ma'aret Hurmah, al-Mshirfah ve AlDar Alkabera köylerine düzenlendiği belirtildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
Rus uçakları Halep ve İdlib yakınlarındaki köyleri bombaladı 06.11.2019 | 16:49
00:58
Suriye Milli Ordusu'ndan 144 şehit var 06.11.2019 | 15:39
00:18
Dışişleri Bakanlığı’ndan ’China Railway Express’ açıklaması 06.11.2019 | 14:05
01:16
00:44
01:10
"Her 8 çocuktan biri 5 yaşından önce ölüyor" 06.11.2019 | 12:20
00:50
İdlib'de hava saldırısında 3 çocuk öldü 06.11.2019 | 11:24
01:38
Alman kanalı FETÖ'nün gerçek yüzünü anlattı 06.11.2019 | 00:01
02:34
02:27
ABD'li Ekonomist Jeffrey Sachs'tan Sıfır Atık Projesi'ne övgü! 05.11.2019 | 15:35
00:46
03:13
Türkiye resmen duyurdu! Bağdadi'nin kız kardeşi yakalandı 05.11.2019 | 10:13
02:21
Hollanda'dan 'Irak'ta sivilleri vurduk' itirafı! 04.11.2019 | 17:15
00:37
Önünden geçtiği evin garajında kalan kadın kamerada 04.11.2019 | 10:04
01:03
Rusya'da bir pilot, sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğretti 04.11.2019 | 09:59
01:57
Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'da yolları temizliyor 03.11.2019 | 18:13
02:29
Bıçakla 6 kişiyi yaraladı, bir göstericinin ise kulağını ısırarak kopardı 03.11.2019 | 18:13
02:06
Tel Tamr’da SMO askerlerinin YPG'li teröristlerle çatışma anı görüntülendi 03.11.2019 | 18:13
00:23
00:34
İsrail kanalı Askerler Filistinli gence eğlence için ateş ettiler 03.11.2019 | 15:40