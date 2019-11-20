Yüzlerine haykırmıştı: "PKK teröristtir!" PKK'ya direnen Fransız kadın konuştu!

PKK yandaşlarının Avrupa'yı mesken edindiği Fransa, Belçika, Almanya sokaklarında terörü destekleyen eylemler düzenlediği bilinen bir gerçek. Avrupa hükümetleri bu olaya sessiz kalırken PKK'nın bir terör örgütü olduğu gerçeğini hemde bu terör destekçilerinin yüzüne haykıran Fransız kadının görüntüsünü sizlerle paylaşmıştık. O kadın yeni bir video paylaştı. Bu kez hem kim olduğundan bahsetti, hem de mesajını "yaşasın Türkiye" diyerek bitirdi.