Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Cumhurbaşkanlığındaki son çalışmanın içeriği nedir?

EYT son dönemde Meclis’in gündemine geliyor. Fakat henüz bir yasa çıkmadı. EYT’nin çok kapsamlı bir çalışma olduğunu söyleyen Faruk Erdem bu konuyla ilgili de çok önemli açıklamalar yaptı. Faruk Erdem, “Çok kapsamlı bir çalışma gerektiren bir konu. İçinde hem SSK’lılar hem Bağkurlular hem de memur olanlar var. Herkesin çalışma koşulları ve yaşları farklı. Herkes için farklı bir çalışma yapılacak. Fakat bu çok zor bir çalışma olacak. Çünkü çok kapsamlı bir çalışmadır bu. Son gelişme ise herkesi biraz da olsa umutlandırdı. Konunun Cumhurbaşkanlığı nezdinde olması çözüm açısından umut vaat ediyor.” açıklamasını yaptı.