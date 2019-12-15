Son dakika: Güvenlik güçlerine yüzlerce insansız hava aracı geliyor! İmzalar atıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile STM arasında Kamikaze Mini İHA Sistemleri Tedariki Projesi Sözleşmesi gelen son dakika haberine göre imzalandı. Sözleşmeyle, görev süresi, irtifası ve otonomisi artırılan, düşük ses seviyesi ve geliştirilmiş hedef tespit algoritmasına sahip 356 adet yeni nesil kamikaze İHA Kargu-2 teslim edilecek