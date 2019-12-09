Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. son bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. son bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen dizilerinden EDHO'nun yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Her hafta Salı günü ekranlara gelen reyting rekortmeni dizinin yeni bölümünde neler olacak? Hastanede yatan Tefo'nun uyandıktan sonra anlattıkları, hainin kim olduğuyla ilgili herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacaktır. Aksiyon dolu sahneleriyle evlerinize konuk olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. son bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz. "Bize ihanet eden Tufan!"

Atv'nin reyting hükümdarı dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen EDHO'nun yeni bölümünde neler olacak? İşte tüm detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 151. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tufan'ın son hamlesi herkesin kafasında soru işareti olarak dururken yakın dostu Hızır'ın yüreğine serpilen şüphe tohumları yeşermeye başlamıştır bile. Alparslan ve Hızır Ali'nin de gözünden kaçmayan detaylar Hızır'ı kanıt aramaya itse de buna gerek kalmayacaktır. Hastanede yatan Tefo'nun uyandıktan sonra anlattıkları, hainin kim olduğuyla ilgili herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacaktır. Tufan'ın ihanetine inanmakta güçlük çeken masa üyeleri de çok geçmeden yeni düşmanlarıyla ilgili verilecek kararı onaylayacaktır. Akıbetinin ne olacağını çok iyi bilen Tufan'ın, oğlu Kemal'i de yanına alarak kaçmaktan başka çaresi kalmaz. Bir kez daha dostum dediği kişi tarafından sırtından vurulan Hızır, verilen kararı uygulamak için Tufan'dan hızlı davranacaktır. Altan taraf değiştirerek Çakırbeylilerle işbirliği yapacağını düşündüğü Sınırsızları daha fazla kontrol edemeyeceğini anlayarak yeni bir plan yapar. Altan'dan daha büyük bir güç olan Cengiz, masayı büyük zarara uğratacak bu planın uygulayıcısı olacaktır.