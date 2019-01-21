Aç kalınca köye inene kurt kameraya böyle yansıdı

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gürdere köyünün yakınlarına kadar gelen kurt, kameralara takıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmak için köyün yakınına kadar gelen kurdun, daha önceden de 4 köpeği parçaladığı belirtildi. Büyük korku yaşadıklarını ifade eden Gürdere Köyü Muhtarı Tahir Düzce, "Geçen hafta bizim köyde 4 köpek parçalandı. Biz onun için nöbetteyiz. Çünkü hayvanlarımıza saldırabilirler. Onun için saat başı arabayla köyün içinde ve etrafında geziyorum. Yeter ki köye bir zarar vermesinler. Bu sene kış baya bastırdı. Bundan dolayı dağlarda yiyecek bulamayan kurtlar, ister istemez şehre ve köye indiler. Herkesin kış bitene kadar dikkatli olmalarını istiyorum" dedi.