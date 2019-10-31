Afrin kent merkezine bomba yüklü araçla hain saldırı!
Afrin kent merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.
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