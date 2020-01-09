Web TV Haber Ankaralılar isyan etmişti! Mansur Yavaş 'beceriksizliği' itiraf etti

Ankaralılar isyan etmişti! Mansur Yavaş 'beceriksizliği' itiraf etti

09.01.2020 | 22:07

Hafta başında etkili olan kar yağışı Ankara’da çileye dönüşmüştü. Belediyenin krizi iyi yönetememesine vatandaş isyan etti. Buzu eritme özelliği olmayan tuzun satın alınmasının üstüne bir de tecrübesizlik eklenince kabus da kaçınılmaz olmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise beceriksizliği itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Yavaş, “Elimizden gelen budur. Eksiklerimiz oldu. Bunun siyasi sorumluluğunu üstleniyoruz” dedi. Belediyenin karla mücadelesinde yetersiz olduğunu kabul etti.

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