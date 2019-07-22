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CHP’den İlkay Girgin Erdoğan için skandal savunma

Kendini belediye şirketine müdür olarak atayan İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ı ile ilgili ilgili parti yönetimi günler sonra sessizliğini bozdu. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığından toplanan Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, belediye başkanına sahip çıktı.

İzmir'in CHP'li Karaburun İlçe Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, kendisini belediyenin şirketine müdür olarak atayıp maaşını ikiye katlayacaktı. Ancak gelen tepkiler sonrasında CHP'li Başkan, maaş vurgunundan vazgeçtiğini açıkladı. Kendini belediye şirketine müdür olarak atayan İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ı ile ilgili parti yönetimi günler sonra sessizliğini bozdu.

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığından toplanan Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, belediye başkanına sahip çıktı.

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CHP’den İlkay Girgin Erdoğan için skandal savunma
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