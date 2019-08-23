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Emine Bulut'un videosu kan dondurdu! "Ölmek istemiyorum" feryatları yürekleri burktu! İşte Emine Bulut'un videosu

Kırıkkale'de eski kocası tarafından boğazı kesilerek katledilen Emine Bulut'un kan donduran ölüm anı videosu izleyenlerin kanını dondurdu. Kan donduran videoda boğazı eski kocası tarafında kesilen Emine Bulut'un kızının "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı ve anne Emine Bulut'un ölmeden önce kesilen boğazını tutarak "Ölmek istemiyorum" çığlıkları attığı görülüyor.

Kadına şiddet bu kez Kırıkkale'de yüzünü gösterdi. 18 Ağustos'ta Menderec Caddesi'nde bir restaurantta eski eşi Fedai Baran ile bir araya gelen Emine Bulut'un yanında 10 yaşındaki kızı da vardı. Eski eşler arasında tartışma çıktı, Fedai Baran eski eşini gözü dönmüş bir şekilde defalarca bıçakladı. Kızının gözü önünde kanlar içinde kalan Emine Bulut'un "ölmek istemiyorum" feryadı yürekleri dağladı, talihsiz kız da "anne ne olur" ölme diyerek herkesi ağlattı.

EMİNE BULUT'UN VİDEOSU KAN DONDURDU!

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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Emine Bulut'un videosu kan dondurdu! "Ölmek istemiyorum" feryatları yürekleri burktu! İşte Emine Bulut'un videosu
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