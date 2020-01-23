Web TV Haber Manisa depremi İstanbul'da neden hissedildi? Ünlü profesörden canlı yayında haritalı açıklama!

Manisa depremi İstanbul'da neden hissedildi? Ünlü profesörden canlı yayında haritalı açıklama!

23.01.2020 | 20:23

Dün gece 22:00 sularında Manisa’da meydana gelen 5.4’lük deprem, İstanbul’da da hissedildi. İstanbullular acaba deprem yakında mı oldu sorusunun cevabını ararken deprem merkezinin Manisa’da olması büyük şaşkınlığa sebep oldu. Manisa’daki deprem, İstanbul’u nasıl etkileyebilirdi? Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Manisa depreminin İstanbul’da neden hissedildiğini haritalarla anlattı. İşte Şükrü Ersoy’un o açıklamaları…

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı A Haber canlı yayınında Manisa'da dün gece meydana gelen depremin neden İstanbul'da hissedildiğini açıkladı. Ersoy Manisa depreminin İstanbul'da hissedilmesi ile ilgili olarak, "Deprem çok sığdı. Sığ depremlerin enerjileri sönümlenmediği için geniş alanda yayılır. Zemin faktöründen de etkileniyoruz. Mesela alüvyon denilen çürük zeminde meydana gelen bir depremse daha çok sarsılır. Ama bu demek değildir ki ev hasar görecek, yıkılacak. Manisa'daki depremde İzmir'dekiler ayağa kalktı. Bu doğru değil çünkü o bölgedeki alanları ilgilendiren bir deprem. Öbür taraftan sadece hissederler. Ama hasar olmaz. Veya İstanbul'da hasar olmaz. İstanbulluların sokakta olmasına gerek yok. Biz doğu-batı depremleri görmeye alışkınız. Ama Manisa'daki 5.4'lük deprem kuzey-güney şeklinde meydana geldi. Bu ilginç bir durumdur. Bir diğer ilginç durum ise çok sayıda 4'ten büyük depremin olması" ifadelerini kullandı.

MANİSA'DA ARTÇILAR BİRKAÇ GÜN DAHA SÜRECEK!
Önce Manisa'daki deprem, sonra da Ankara'da meydana gelen deprem bize bir şeyler mi anlatıyor? Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına katılan Çanakkale 18 Mart Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Süha Özden, gelişmeleri değerlendirdi. Manisa'nın Musalar köyünde meydana gelen depremin kuzey-güney yönündeki Gelenbe fayı üzerinde olduğunu söyleyen Özden, "Depremin artçıları kuzeye doğru ilerlemekte" ifadelerini kullandı. Fayın uzunluğunun 30 km olduğunu söyleyen Özden, bu fayın oluşturabileceği etkinin bu kadar olduğunu söyledi. Özden ayrıca bu artçı depremlerin birkaç gün devam edeceğini söyledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

CHP ve FETÖ'den algı operasyonu! A Haber'i hedef aldılar 03:30
CHP ve FETÖ'den algı operasyonu! A Haber'i hedef aldılar 23.01.2020 | 20:28
Manisa depremi İstanbul'da neden hissedildi? Ünlü profesörden canlı yayında haritalı açıklama! 11:52
Manisa depremi İstanbul'da neden hissedildi? Ünlü profesörden canlı yayında haritalı açıklama! 23.01.2020 | 20:23
Berlin Konferansı'na dünyanın bakış açısı nasıl oldu? 05:15
Berlin Konferansı'na dünyanın bakış açısı nasıl oldu? 23.01.2020 | 18:37
Manisa'daki deprem sonrası canlı yayında açıkladı: Başka depremler olacak mı? 03:29
Manisa'daki deprem sonrası canlı yayında açıkladı: Başka depremler olacak mı? 22.01.2020 | 23:14
Manisa'daki 5,4'lük deprem anları kamerada! 01:03
Manisa'daki 5,4'lük deprem anları kamerada! 22.01.2020 | 23:13
FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin örgüt içindeki rolü neydi? 08:12
FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin örgüt içindeki rolü neydi? 22.01.2020 | 21:26
İGA CEO’su Kadir Samsunlu, A Haber’e İstanbul Havalimanı’nın 2020 hedeflerini anlattı 09:04
İGA CEO’su Kadir Samsunlu, A Haber’e İstanbul Havalimanı’nın 2020 hedeflerini anlattı 22.01.2020 | 19:23
Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Skandal Selahattin Demirtaş ve Kanal İstanbul açıklaması 01:27
Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Skandal Selahattin Demirtaş ve Kanal İstanbul açıklaması 21.01.2020 | 21:07
Terör sevici Sevim Dağdelen yine Türkiye'ye nefret kustu 02:19
Terör sevici Sevim Dağdelen yine Türkiye'ye nefret kustu 20.01.2020 | 21:41
Boş arazide bulunan bilye ile güçlendirilmiş patlayıcı imha edildi 02:45
Boş arazide bulunan bilye ile güçlendirilmiş patlayıcı imha edildi 19.01.2020 | 18:23
52 yıl önce Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkan zihniyet bugün de Kanal İstanbul'un yapılmasına karşı 03:08
52 yıl önce Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkan zihniyet bugün de Kanal İstanbul'un yapılmasına karşı 16.01.2020 | 22:02
Gamze Akkuş İlgezdi'nin makam aracında infaz! 03:29
Gamze Akkuş İlgezdi'nin makam aracında infaz! 16.01.2020 | 20:37
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çekicinin kaldırdığı araçtan düşüp yaralanan kadını ziyaret etti 01:25
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çekicinin kaldırdığı araçtan düşüp yaralanan kadını ziyaret etti 16.01.2020 | 18:18
Teröristlerin beyaz kamuflaj oyununu termal kameralar bozdu 01:25
Teröristlerin "beyaz kamuflaj" oyununu termal kameralar bozdu 15.01.2020 | 19:15
Yılmaz Ateş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı, CHP'yi topa tuttu 01:43
Yılmaz Ateş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı, CHP'yi topa tuttu 15.01.2020 | 19:14
İmar kanunu teklifi neleri kapsıyor? 08:26
İmar kanunu teklifi neleri kapsıyor? 15.01.2020 | 00:38
İşte madde madde Libya'da ateşkes anlaşması 01:10
İşte madde madde Libya'da ateşkes anlaşması 14.01.2020 | 20:38
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttı 01:34
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttı 14.01.2020 | 18:15
İmamoğlu'nun satışını savunduğu PKK'lı Sakine Cansız'ın kitabı 2016'da yasaklanmış 02:17
İmamoğlu'nun satışını savunduğu PKK'lı Sakine Cansız'ın kitabı 2016'da yasaklanmış 14.01.2020 | 18:15
Türkiye'nin konuştuğu Hasan için Ankara Valiliği harekete geçti 05:07
Türkiye'nin konuştuğu Hasan için Ankara Valiliği harekete geçti 13.01.2020 | 22:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN