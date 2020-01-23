Manisa depremi İstanbul'da neden hissedildi? Ünlü profesörden canlı yayında haritalı açıklama!

Dün gece 22:00 sularında Manisa’da meydana gelen 5.4’lük deprem, İstanbul’da da hissedildi. İstanbullular acaba deprem yakında mı oldu sorusunun cevabını ararken deprem merkezinin Manisa’da olması büyük şaşkınlığa sebep oldu. Manisa’daki deprem, İstanbul’u nasıl etkileyebilirdi? Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Manisa depreminin İstanbul’da neden hissedildiğini haritalarla anlattı. İşte Şükrü Ersoy’un o açıklamaları…

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı A Haber canlı yayınında Manisa'da dün gece meydana gelen depremin neden İstanbul'da hissedildiğini açıkladı. Ersoy Manisa depreminin İstanbul'da hissedilmesi ile ilgili olarak, "Deprem çok sığdı. Sığ depremlerin enerjileri sönümlenmediği için geniş alanda yayılır. Zemin faktöründen de etkileniyoruz. Mesela alüvyon denilen çürük zeminde meydana gelen bir depremse daha çok sarsılır. Ama bu demek değildir ki ev hasar görecek, yıkılacak. Manisa'daki depremde İzmir'dekiler ayağa kalktı. Bu doğru değil çünkü o bölgedeki alanları ilgilendiren bir deprem. Öbür taraftan sadece hissederler. Ama hasar olmaz. Veya İstanbul'da hasar olmaz. İstanbulluların sokakta olmasına gerek yok. Biz doğu-batı depremleri görmeye alışkınız. Ama Manisa'daki 5.4'lük deprem kuzey-güney şeklinde meydana geldi. Bu ilginç bir durumdur. Bir diğer ilginç durum ise çok sayıda 4'ten büyük depremin olması" ifadelerini kullandı.

MANİSA'DA ARTÇILAR BİRKAÇ GÜN DAHA SÜRECEK!

Önce Manisa'daki deprem, sonra da Ankara'da meydana gelen deprem bize bir şeyler mi anlatıyor? Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına katılan Çanakkale 18 Mart Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Süha Özden, gelişmeleri değerlendirdi. Manisa'nın Musalar köyünde meydana gelen depremin kuzey-güney yönündeki Gelenbe fayı üzerinde olduğunu söyleyen Özden, "Depremin artçıları kuzeye doğru ilerlemekte" ifadelerini kullandı. Fayın uzunluğunun 30 km olduğunu söyleyen Özden, bu fayın oluşturabileceği etkinin bu kadar olduğunu söyledi. Özden ayrıca bu artçı depremlerin birkaç gün devam edeceğini söyledi.