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Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG'nin tahrip ettiği kiliseyi de kurtardı

19.10.2019 | 13:28

Terörden temizlenen Tel Abyad’da YPG’lilerin Ermeni kilisesini cezaevine çevirdikleri görüldü. Kilise, Türk Silahlı Kuvvetleri sayesinde artık güvende.

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