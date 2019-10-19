Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG'nin tahrip ettiği kiliseyi de kurtardı
Terörden temizlenen Tel Abyad’da YPG’lilerin Ermeni kilisesini cezaevine çevirdikleri görüldü. Kilise, Türk Silahlı Kuvvetleri sayesinde artık güvende.
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