Son dakika! Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya aşkının yeni ortaya çıkan görüntüleri olay oldu! | Video

Son dakika flaş magazin haberi... Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya arasındaki aşkı kanıtlayan Atina'daki görüntülere bir yenisi eklendi! Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli aşkının bitmesinin hemen ardından adının beraber anıldığı Serenay Sarıkaya ile aşak yaşadığı konuşulmaya başlamıştı. Atina'da Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın beraber görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından aşkı kanıtlayan yeni görüntüler de ortaya çıktı. İşte magazin dünyasında ve sosyal medyada olay olan o görüntüler...