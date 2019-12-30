Kimse Bilmez 27. bölüm final tek parça izle

ATV’nin sevilen dizisi Kimse Bilmez 27.bölümü bu akşam yayınlandı. Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen diziyi diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler arama motoru üzerinden ‘Kimse Bilmez 27.son bölüm izle’ şeklinde aratmalar yapıyorlar. Bu akşam ekrana gelen final bölümünde Ali ve Sevda rahat bir nefes alma hayali kurarken çıka gelen Nedim, yıllardır içinde biriktirdiği intikam hissini bir anda ortaya çıkarıyor. Heyecan dolu son bölümde tek hayali huzurlu bir hayat olan Ali ise Nedim’in karanlık yüzünden sevdiklerini koruyabilmek için her şeyi göze alıyor. İşte Kimse Bilmez 27. bölüm son bölüm tek parça izle. Kimse Bilmez final bölümü full izle

Ali ve Sevda rahat bir nefes alma hayali kurarken çıka gelen Nedim, yıllardır içinde biriktirdiği intikam hissini bir anda ortaya çıkarır.Tek hayali huzurlu bir hayat olan Ali, Nedim'in karanlık yüzünden sevdiklerini koruyabilmek için her şeyi göze alır.Öte yandan Nedim'in vurduğu Kurtbey, ölüm döşeğinde her şeyi Ali'ye anlatmak ister. Ali, Kurtbey'in büyüttüğü Zeynep'in kardeşi olduğunu öğrenebilecek mi?Vedat ise babasının katilinin Ali olduğunu bile bile intikam hisleriyle yanıp tutuşmaktadır.Vedat en sonunda Pilot'a babasının katilinin Ali olduğunu söyler. Bu gerçeği öğrenen Pilot ne yapacak?Ali'nin, Nedim'den kurtulmak için bir planı var mı? Kötülükleriyle nam salan Nedim, Sevda'yı öldürecek mi? Ali ve Sevda için mutlu son olacak mı?